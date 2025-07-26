Из аэропорта до места проживания людей доставит автобус

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Родственники погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области прибудут в Тынду 27 июля рейсом из Хабаровска, сообщается в Telegram-канале правительства Приамурья.

"27 июля в Тынду рейсом из Хабаровска планируется прибытие родственников погибших в крушении, - говорится в сообщении. - Часть из прилетающих планирует проживать у родственников, для остальных забронированы места в гостинице с трехразовым питанием. Из аэропорта в Тынде до места проживания людей доставит автобус. Накануне четверо родственников уже приехали в Тынду, их разместили в гостинице. Там дежурят медики и психологи, чтобы оперативно оказать необходимую помощь людям".

Также психологи помогают родным погибших на базе поликлиники Тынды и приемном отделении городской больницы. Экстренную психологическую помощь оказывают психологи МЧС России. Уточняется, что из 48 погибших 23 человека проживали в Амурской области, большая часть - в Тынде. "Со всеми семьями связались. При необходимости им предоставят бесплатный проезд до Тынды", - говорится в сообщении правительства.