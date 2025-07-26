В рамках мероприятия покажут более 12 спектаклей, а на Театральной площади будет работать кинотеатр под открытым небом, сообщает министерство культуры региона

КИРОВ, 26 июля. /ТАСС/. Около 100 российских артистов театра и кино приедут в Киров на Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах", который пройдет с 1 по 10 августа уже в четвертый раз. Артисты пройдут по красной дорожке, покажут более 12 спектаклей, а на Театральной площади в дни фестиваля будет работать кинотеатр под открытым небом для всех желающих, рассказали ТАСС в министерстве культуры региона.

"На фестиваль приедут около 100 артистов, они покажут 12 спектаклей. Кроме спектаклей, в Кирове запланированы выездные события в городе Кирово-Чепецке, который в этом году отмечает 70-летие. А по вечерам в дни фестиваля на Театральной площади будет работать кинотеатр под открытым небом, где все желающие смогут посмотреть художественные и документальные фильмы. Так, в этом году зрители смогут увидеть фильмы "Новогоднее чудо" режиссера Оксаны Сташенко, "НеГоген" Полины Ольденбург, а также пройдет вечер "Союзмультфильма" - ретроспектива анимационных фильмов к 80-летию Великой Победы", - рассказали в министерстве.

Церемония открытия фестиваля пройдет 1 августа на Театральной площади перед Кировским драмтеатром. Там развернут красную дорожку фестиваля, по которой пройдут артисты. На церемонии закрытия фестиваля 10 августа подведут итоги и определят победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая мужская/женская роли", которые в качестве приза получат авторские композиции из дымковских игрушек.

Среди приглашенных гостей фестиваля - Валентина Теличкина, Александр Пашутин, Роза Хайруллина, Наталья Бондарчук, Алена Яковлева, Александр Самойленко, Ольга Красько, Елена Валюшкина, Павел Трубинер, Кирилл и Макар Запорожские, Александр Панкратов-Черный и еще более сотни других звездных имен.

В дни фестиваля на сцене Вятской филармонии пройдет дополнительная программа - концерты, творческие встречи, литературно-поэтические вечера. Для журналистов будет организован медиафорум.