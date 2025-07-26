Средства на это выделят из резервного фонда правительства области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Семьям погибших из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выплатят по 1 миллиону рублей из резервного фонда области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области", - говорится в сообщении.

Утром 25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома №2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Спасатели вывели пять человек из подъезда, никто из них не пострадал. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. По последним уточненным данным, пострадали 10 человек, они получают амбулаторное лечение.