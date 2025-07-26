С 2022 года на этой территории восстановлено уже более 530 различных объектов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Публично-правовая компания (ППК) "Единый заказчик" планирует начать восстановление 230 объектов в прифронтовой Северодонецкой агломерации Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2026 году, в том числе восстановить более 200 многоквартирных домов. С 2022 года на данной территории были восстановлены более 530 различных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Северодонецкая агломерация в целом: с 2022 года ППК "Единый заказчик" восстановила более 560 объектов. Из них 533 объекта - это многоквартирных дома (МКД). До конца 2025 года планируется завершить ремонтно-восстановительные работы еще по 150 объектам. В 2026 году планируется начать ремонтно-восстановительные работы на 230 объектах", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в Северодонецке с 2022 года компания восстановила 385 многоквартирных домов и 30 объектов социального назначения, в Рубежном - более 100 МКД и в Лисичанске - более 40 МКД.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев в упомянутых населенных пунктах существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент одна из прифронтовых территорий ЛНР.