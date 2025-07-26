Председатель ГД пожелал всем пострадавшим скорого выздоровления

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших при взрыве в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Об сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном его региональным проектам.

"Случившееся - большая трагедия для всех нас. Выражаю глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших в результате происшествия в доме на улице Блинова, 2, Саратова. Скорейшего восстановления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребенок. Спасатели вывели пять человек из подъезда, никто из них не пострадал. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. По последним уточненным данным, пострадали 10 человек, они получают амбулаторное лечение.

26 июля в Саратовской области объявлен траурным днем.