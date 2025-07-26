Она будет внедрена на предприятии "Вода Донбасса" для ускорения ликвидации аварий и более рационального использования ресурсов, сообщил заместитель гендиректора "Донбасстеплоэнерго" Алексей Варыпаев

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Электронная система контроля за авариями появится на предприятии "Вода Донбасса" в ДНР для ускорения ликвидации аварий и более рационального использования ресурсов, сообщил ТАСС заместитель гендиректора "Донбасстеплоэнерго" Алексей Варыпаев.

В апреле глава ДНР Денис Пушилин поручил сделать предприятие "Донбасстеплоэнерго" управляющей компанией ГУП "Вода Донбасса" для оптимизации ее работы.

"Мы буквально на днях с коллегами из "Воды Донбасса" начали работу по перенесению имеющейся сегодня программной базы, которую мы себе сделали, на управление порывами на сетях водоснабжения. На управление ликвидацией порывами мы сейчас будем в ближайшие дни буквально встраивать систему "Воды Донбасса", чтобы мы могли оперативно отслеживать визуально картину, контролировать и получать статистику, которая позволит нам дальнейшие планы корректировать своевременно", - сказал Варыпаев.

Он добавил, что на первоначальном этапе внедрение системы диспетчерского учета не потребует дополнительных затрат. "Мы даем доступ сотрудникам "Воды Донбасса" к имеющейся у нас диспетчерской программе, вносим туда данные о порывах, данная программа их учитывает и выдает нам статистику, выдает визуализацию и позволяет оперативно отслеживать, более оперативно принимать решения о переброске наших бригад, использованию сил, средств, оборудования и материалов", - заключил собеседник агентства.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса. Одна из них - уменьшение аварийности на сетях для снижения водопотерь.