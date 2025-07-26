В экспозицию вошли такие шедевры первого ряда, такие как "Девятый вал" и "Волна" Ивана Айвазовского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Выставка живописных и скульптурных произведений русских художников XVIII-XX веков, посвященных морю, открылась для публики в преддверии Дня Военно-морского флота в Русском музее, передает корреспондент ТАСС. В экспозицию, в том числе вошли шедевры первого ряда, такие как "Девятый вал" и "Волна" Ивана Айвазовского.

"Эта выставка-посвящение Дню Военно-морского флота, посвящение всем морякам, рыбакам, романтикам моря, посвящение нашему городу - морской столице, который без моря, без морского духа, без этого уважения и любви к морякам в белоснежной форме, которые идут по нашим набережным, совершенно немыслим", - сказала журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

В состав выставки вошли более 120 произведений из собрания музея. "На выставке мы экспонируем два величайших полотна нашего гения Ивана Константиновича Айвазовского, известные всему миру, - это "Девятый вал" и "Волна". И мы экспонируем их, наверное, как эпиграф к самой выставке, потому что русская маринистика выросла, конечно, из Айвазовского, из его гения, из его новаторства, - отметила гендиректор. - Мы показываем абсолютно всю палитру маринистов трех веков".

Марина в развитии

Посетители смогут увидеть шедевры таких мастеров, как Алексей Боголюбов, Лев Лагорио, Сильвестр Щедрин, Константин Богаевский. Многие маринисты, в числе которых Боголюбов, Александр Беггров, Николай Гриценко, были профессиональными моряками: в XIX веке рисование считалось важной частью образования морских офицеров наряду с точными науками. Отдельное внимание на выставке уделяется портретам отважных моряков и трудолюбивых рыбаков. Среди представленных работ - творения знаменитых скульпторов Федота Шубина, Матвея Чижова, Михаила Аникушина.

"Многие из этих вещей мы никогда не показывали, вместе с тем они заслуживают зрительского внимания и смогут доставить удовольствие, показать марину в ее развитии с разных точек зрения, в разных аспектах - море бурное, море тихое, море освоенное, море дикое, море северное, море южное", - отметил заместитель гендиректора музея по научной работе Григорий Голдовский.

13 экспонатов для выставки специально предоставил Центральный военно-морской музей им. Петра Великого. Среди них - якоря, навигационные приборы и судовой колокол с колесной яхты "Держава" (1871 год). Дополняют пространство экспозиции цитаты о море знаменитых поэтов, писателей, художников и других деятелей.

Выставка "О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII-XX веков" в корпусе Бенуа продлится до 26 октября.