Он не пострадал при атаке FPV-дрона

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Российский военкор Андрей Филатов не пострадал в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в ДНР. В соцсетях 25 июля появилась информация, что он перестал выходить на связь после удара FPV-дрона противника.

"Увернулся [от дрона], в общем", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Филатова, он оказался за пределами действия комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленного на автомобиле УАЗ, когда обогнал его на мотоцикле, после чего подвергся атаке дрона. На видео в посте военкора видно, что взрыв БПЛА произошел в непосредственной близости от него.

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