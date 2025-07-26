Нуждающиеся обеспечены всем необходимым с огромным запасом, сообщила депутат областной думы Мария Усова

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Сбор средств для пострадавших от взрыва газа в многоэтажном доме жильцов завершили в Саратове. Об этом сообщила депутат областной думы, член партии "Единая Россия" Мария Усова на своей странице в соцсетях.

"Спасибо всем неравнодушным саратовцам, откликнувшимся на произошедшую вчера в Саратове трагедию. Власть, волонтеры, жители города сделали все для обеспечения пострадавших предметами первой необходимости. Благодарю всех, кто откликнулся и проявил участие", - написала она.

Отмечается, что нуждающиеся обеспечены всем необходимым "с огромным запасом".

Утром 25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома №2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребенок. Спасатели вывели пять человек из подъезда, никто из них не пострадал. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. Медицинская помощь понадобилась 16 людям. День траура объявлен 26 июля в Саратове.