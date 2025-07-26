Программа "#СВОе кино" объединила 78 кинематографистов и участников специальной военной операции из 21 региона России, сообщила пресс-служба арт-кластера

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Программа "#СВОе кино", объединившая 78 кинематографистов и участников специальной военной операции из 21 региона России, стартовала в академии "Меганом" арт-кластера "Таврида". Участники создадут фильмы на военно-патриотическую тематику, сообщила пресс-служба арт-кластера.

"В академии "Меганом" началась программа "#СВОе кино", объединившая 78 кинематографистов и участников СВО из 21 региона. Они создают кино- и медиапроекты на основе реальных историй", - сказано в сообщении.

Уточняется, что лучшие работы будут представлены 2 августа на главном питчинге военно-патриотического кино в рамках фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ".

"Тема СВО - важная, она касается судеб многих, и кинематографисты не могут ее игнорировать", - отметил декан Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Котов.

Программа направлена на поддержку авторов, работающих с военно-патриотической тематикой, а также создание качественного контента о событиях специальной военной операции.