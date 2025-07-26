В Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн в честь Дня Военно-морского флота

Факелы на стрелке Васильевского острова зажгутся 27 июля в 12:00 одновременно с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости, сообщила пресс-служба губернатора региона

Санкт-Петербург, 26 июля. /ТАСС/. В Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн и светодиодными светильниками украсят три городских моста в честь Дня Военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Для морской столицы России День Военно-морского флота - особый праздник. Более трех веков наш флот является символом величия государства, гордостью Отечества. По сложившейся традиции в честь наших моряков мы включим подсветку трех городских мостов, которая станет дополнительным украшением Петербурга", - отметил Александр Беглов.

Факелы Ростральных колонн, находящихся на стрелке Васильевского острова, зажгут 27 июля в 12:00 одновременно с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости.

Праздничное оформление получат и три городских моста - Дворцовый, Троицкий и Бетанкура. В цвета государственного флага Российской Федерации 650 светодиодных светильников украсят Дворцовый мост, 1 151 светильник - Троицкий мост и 1 397 светильников - мост Бетанкура. Праздничная иллюминация на мостах будет работать почти 6 часов - с 22:10 27 июля до 3:55 28 июля, сообщила пресс-служба губернатора.