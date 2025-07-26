Он будет работать на базе школы №103, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Пострадавшим от взрыва газа в многоэтажном доме жильцам в Саратове помогут восстановить документы. Штаб по этим вопросам будет работать на базе школы №103, об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Для пострадавших граждан организуем работу штаба по вопросам восстановления документов. Прием будет начат уже завтра на базе 103 школы. С 10:00 в воскресенье, 27 июля, будут работать специалисты ЗАГС, налоговой, паспортной служб, военкомата, социального фонда, прокуратуры, комитета социальной защиты. Курировать это направление поручено главе города Михаилу Исаеву", - отмечается в сообщении.

Он также отметил, как только появится возможность, экспертная организация приступит к обследованию дома, чтобы оценить состояние сохранившихся конструкций. После полного завершения разбора завалов начнется оценка ущерба.

"Всем пострадавшим окажем всю необходимую помощь, в том числе материальную. Ранее принято решение оказать материальную помощь семьям погибших в размере одного миллиона рублей в дополнение к другим мерам поддержки", - добавил Бусаргин. На данный момент все экстренные службы продолжают аварийно-спасательные работы.