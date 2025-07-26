Это привело к множественным технологическим нарушениям на объектах энергетики, сообщает правительство республики

МАХАЧКАЛА, 26 июля. /ТАСС/. Нагрузки на энергосистему Дагестана из-за жары за неделю выросли в шесть раз. Об этом сообщает правительство республики.

"Нагрузки на энергосистему Дагестана достигли новых максимальных значений. Об этом на прошедшем накануне по поручению главы региона Сергея Меликова совещании по проблемам энергоснабжения региона заявил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он заявил, что на текущий момент в энергосистеме республики зафиксированы новые максимальные значения нагрузок: с 15 по 24 июля в шесть раз было превышено максимальное значение потребления. В указанный период температура воздуха в Махачкале превышала плюс 30-35 [градусов]",- говорит в сообщении.

Уточняется, что повышенные максимальные нагрузки привели к множественным технологическим нарушениям на объектах энергетики.

"Среди основных причин возникновения аварийных ситуаций и отключений электроэнергии премьер-министр назвал: изношенное состояние линий электропередачи, резкий рост потребления, недостаточный объем инвестиций в ремонт и модернизацию сетевой инфраструктуры, хаотичную и незаконную застройку, в том числе в частном секторе Махачкалы. Модернизация инфраструктуры должна проводиться в других объемах и параметрах, сказал, обращаясь к руководству "Дагэнерго" и другим ответственным лицам, Абдулмуслимов", - добавили в правительстве.