Участники фестиваля, который проходит на территории сказочной деревни "Холмогорье", погрузятся в мир русских сказок, древних обычаев и ремесел

КАЛИНИНГРАД,26 июля. /ТАСС/. Необычный семейный межрегиональный фестиваль "Сказки тридевятого царства" открылся под Калининградом. Два выходных дня участники фестиваля, который проходит на территории сказочной деревни "Холмогорье", будут погружены в мир русских сказок, древних обычаев и ремесел, передает корреспондент ТАСС.

Проект сказочной деревни "Холмогорье" и фестиваля "Сказки тридевятого царства" создала и развивает с 2021 года семейная команда фермерского хозяйства - Вадим Лебедев и Анжелика Лебедева - вместе со своими друзьями-единомышленниками. Реализуется проект при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, организаторы получили грант почти на 9 млн рублей.

Сказочная деревня "Холмогорье" - интерактивный парк для семейного отдыха, находится в живописном месте на берегу озера в поселке Романово. Здесь живут свои холмогорские сказочные персонажи - Горыныч, гуси-лебеди, медведь Потапыч, конек Горбунок, есть улица мастеров с маленькими уютными домиками-мастерскими, волшебный лес полный чудес.

"Места у нас в "Холмогорье" просто волшебные. Потому и обитают здесь сказочные герои, которые два фестивальных дня сопровождают наших гостей - детей и их родителей, бабушек и дедушек", - сказала Лебедева. Здесь взрослые во время показов сказочных спектаклей тоже становятся детьми, заметила она.

На нынешнем фестивале запланирован парад профессиональных театров. Зрители увидят сказочные постановки девяти коллективов, которые были отобраны организаторами из более 20 предложенных. Театр кукол "Морошка", например, представит любимую всеми сказку "Теремок" под звуки народных инструментов - гуслей, балалайки, колесной лиры, окарины, свирели, гармони и других музыкальных инструментов, в их числе и диковинных ныне. Не оставит равнодушными и выступление артистов театра моды "Тефити", в котором костюмы создают сами дети. Всего же на сегодняшнем фестивале "Сказки тридевятого царства" в театральной его части заняты более 100 актеров из Калининградской области и других регионов, отметила Лебедева.

Дед Мороз и Кикиморы

"Только на нашем фестивале гости из Екатеринбурга представят первую в мире "Энциклопедию Дедов Морозов", познакомят с 30 сказочными персонажами из регионов России. Пройдут также презентации двух сборников сказок, написанных детьми - участниками конкурса юных писателей "Сказки Холмогорья", - рассказала собеседница.

Интерактивную игровую программу "Кикиморы" привезли на фестиваль гости из Кирова, а Парк сказок из Свердловской области познакомит с "Хозяйкой медной горы".

Все два дня будут проводится семейные мастер-классы по различным ремеслам: создание куколок-оберегов, лепка глиняных изделий, роспись на спилах и камнях, создание свечи желаний из натурального воска, сбор травяного чая, выпечка перепечей в "Емелиной печи".

"Наш фестиваль "Сказки тридевятого царства" направлен на сохранение культурного кода и культурного наследия нашей страны, на объединение семьи, раскрытие творческого потенциала как детей, так и взрослых. Надеемся, что этот праздник, наполненный чудесами, творчеством и настоящей сказочной атмосферой, выполнит свою миссию", - подчеркнула Лебедева.