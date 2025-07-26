Кадеты отправились в туристический маршрут по Санкт-Петербургу, чтобы отпраздновать День ВМФ в Северной столице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Ученики двух морских кадетских классов из Херсонской области отправились в туристический маршрут по Санкт-Петербургу, исполнив свою мечту отпраздновать День Военно-морского флота (ВМФ) в Северной столице. Поездка была организована по поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба херсонского регионального отделения ЕР.

"Вчера детей встретили на вокзале, сегодня сотрудники регионального [петербургского] исполнительного комитета [партии "Единая Россия"] заселили их в гостиницу, сегодня у них началась туристическая программа, сегодня и завтра она будет продолжаться. <...> Программа насыщенная, они посетят Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, завтра - остров фортов и новый морской музей в Кронштадте", - сказали ТАСС в петербургском отделении партии.

Поездка была организована после того, как один из учеников обратился к Медведеву во время приема граждан, сообщив ему о своей и своих одноклассников мечте - отпраздновать День ВМФ в Санкт-Петербурге.

"Живя рядом сразу с двумя морями, все мы мечтаем в будущем стать моряками или военными. Наш класс был создан два года назад, и это первый и пока единственный морской кадетский класс в Херсонской области. У всего нашего кадетского класса есть мечта - побывать на военно-морском параде в Санкт-Петербурге 27 июля, в День ВМФ. <...> Это вдохновит нас на продолжение нашей деятельности и, конечно, заразит наши младшие классы стремлением поступать именно в кадетский класс", - сказал в обращении к Дмитрию Медведеву ученик Счастливцевской школы Кирилл Налиткин.

В рамках поездки для учеников организован трансфер (как из Херсонской области в Санкт-Петербург и обратно, так и по самой Северной столице), обеспечено проживание и питание, разработана двухдневная туристическая программа, в которую входят экскурсии и другие культурные мероприятия, связанные с историей Военно-морского флота России.

Морские кадетские классы Херсонщины

Два морских кадетских класса, ученики которых отправились в туристический маршрут по Санкт-Петербургу, - единственные морские кадетские классы в Херсонской области. Ученики носят специально пошитую морскую форму, проходят строевую и начальную военную подготовку, участвуют в патриотических мероприятиях: писали "Диктант Победы", разворачивали ко Дню Победы 84-метровую георгиевскую ленту, благоустраивали памятники и воинские захоронения, участвовали в почетном карауле. Дети этих двух морских классов обучаются в Счастливцевской школе Генического округа, подшефной для "Единой России". Руководство партии неоднократно помогало школе решать различные вопросы, например, привозило для ее учеников книги, гуманитарную помощь и рюкзаки в рамках акции "Собери ребенка в школу".