В преддверии Дня ВМФ катамарану серии ФТ-12 присвоили имя Героя России Александра Горина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. "Морская почта" "Петербургского дневника" впервые открылась на пассажирском прогулочном катамаране серии ФТ-12 в Купеческой гавани в Кронштадте, передает корреспондент ТАСС.

"И сегодня, и завтра катамаран будет выходить в открытую воду, и все, кто будет на нем кататься, смогут воспользоваться нашей почтой. Мы запланировали, что акция будет длиться два дня во время празднования Дня Военно-морского флота", - отметил в беседе с ТАСС редактор газеты правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов.

В преддверии праздника катамарану, на котором открылась "Морская почта" "Петербургского дневника", присвоили имя Героя России, кронштадтца Александра Горина. На одной из открыток, которые организаторы предлагают жителям и гостям Кронштадта отправить в любую точку России, изображен его портрет.

На других открытках - морская символика Петербурга, портрет знакового российского флотоводца Федора Ушакова, а также изображение кронштадского моряка.

Отправить открытку можно в любую точку России, включая воинские части ВМФ. Помимо почтового ящика на катамаране имени Горина, еще одна почтовая тоска разместилась на берегу у причалов Купеческой гавани.

Проект "Морская почта" "Петербургского дневника" реализуется с 2023 года при поддержке администрации Кронштадтского района и комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Постоянный партнер акции - Почта России.