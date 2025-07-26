Это уже 53-я военно-историческая экспедиция "Аджимушкай", посвященная установлению судеб героических защитников Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. 53-я военно-историческая экспедиция "Аджимушкай", посвященная установлению судеб героических защитников Аджимушкайских каменоломен, стартовала в Керчи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Поискового движения России".

"Сегодня все участники прибыли на место экспедиции. Завтра начнутся поисковые работы", - отметили в организации.

В экспедиции, которая продлится до 7 августа, принимают участие 35 поисковиков из разных регионов страны.

История экспедиции

Аджимушкайские каменоломни стали символом беспримерного мужества советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

В мае 1942 года окруженные части Красной Армии 170 дней держали оборону в подземных каменоломнях, отражая атаки противника и страдая от жажды, голода и газовых атак. По данным историков, личности девяти из десяти защитников остаются неизвестными.

Как подчеркнули в "Поисковом движении России", в настоящее время военно-историческая экспедиция "Аджимушкай" является старейшей в нашей стране - в 2025 году она отмечает свое 53-летие.

За годы работы экспедиции (с 1972 года) были обнаружены и захоронены останки более 1 300 бойцов, установлены около 900 имен, найдены уникальные документы военного времени. Особое значение имеет поиск архива гарнизона Центральных Аджимушкайских каменоломен.

С 1990-х годов раскопки ведутся по археологической методике, что позволяет более тщательно исследовать территорию и находить новые свидетельства героической обороны.