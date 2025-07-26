Она была выполнена специалистами АО "Мосгаз" по технологии микротоннелирования с использованием современной проходческой машины

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В Москве завершили прокладку тоннеля Кропоткинского подводного газопровода. Об этом сообщается на официальном портале правительства и мэра Москвы.

"С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления. Все сети были построены в период с 1939 по 1965 год и с тех пор ни разу капитально не ремонтировались. В настоящее время работы завершены на 10 таких объектах и продолжаются на двух газопроводах - Кропоткинском и Щукинском", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Проходка тоннеля была выполнена специалистами АО "Мосгаз" по технологии микротоннелирования с использованием современной проходческой машины. Лазерная система навигации позволила точно прокладывать тоннель на большой глубине без вскрытия грунта и остановки движения на поверхности.

Следующим этапом станет прокладка внутри тоннеля нового газопровода высокого давления. Срок службы обновленного дюкера составит не менее 40 лет.

Кроме того, на объекте установят автоматизированную систему контроля загазованности. Она обеспечит круглосуточный мониторинг состояния среды с возможностью мгновенного перекрытия подачи газа при обнаружении отклонений.