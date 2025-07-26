В Великом Новгороде стартовала экспедиция "Путь предков"

В реконструкции древнего торгового маршрута из Великого Новгорода к Белому морю принимает участие космонавт Роскосмоса, Герой России Иван Вагнер

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Водная экспедиция "Путь предков" стартовала 26 июля в Великом Новгороде. В реконструкции древнего торгового маршрута из Великого Новгорода к Белому морю принимает участие космонавт Роскосмоса, Герой России Иван Вагнер. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"26 июля в Великом Новгороде дан официальный старт уникальной водной экспедиции "Путь предков", в которой участвуют летчик-космонавт, Герой России Иван Вагнер и его брат - путешественник, экстремал и основатель приложения для активного отдыха Frisson Дмитрий Барабанов. Экспедиция представляет собой реконструкцию древнего водного торгового маршрута из Великого Новгорода к Белому морю. Путь, протяженностью около 1 500 километров, проходит по русскому Северу", - говорится в сообщении.

Участники пройдут маршрут на двухместном морском каяке. "Путь пролегает по маршруту: река Волхов - Ладожское озеро - река Свирь - Онежское озеро - река Водла - река Черева - Кенский тракт - озеро Волоцкое - река Волошева - река Поча - Кенозеро - река Кена - река Онега - Емецкий волок - река Емца - река Северная Двина - Белое море", - рассказали организаторы экспедиции.

Примерно четверть маршрута пройдет против течения. "Что станет серьезным испытанием даже для опытных спортсменов. <…> Вдоль всего маршрута команда будет останавливаться в исторически значимых точках, встречаться с местными жителями, краеведами, журналистами, чтобы собирать и рассказывать истории Русского Севера", - уточнили организаторы.

Братьев сопровождает съемочная группа, которая уже начала работу над четырехсерийным документальным фильмом о путешествии новгородцев к Белому морю и освоении этих земель. "Первая серия фильма будет посвящена Новгородской области", - говорится в сообщении.

Финиш запланирован на 25 августа в Архангельске.