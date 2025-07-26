По словам исполнительного директора организации Юрия Хаброва, в основном вопросы связаны с социальной поддержкой, бесплатной юридической помощью и выплатам по СВО

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" с июня 2023 года получил более 1,8 млн обращений. Более 96% из них были разрешены, сообщил исполнительный директор фонда Юрий Хабров на площадке первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" в Казани.

"Мы приступили к работе 1 июня 2023 года. Фонд был создан по указу президента, и мы одновременно открыли наши филиалы во всех 89 регионах нашей страны. За это время мы получили уже более 1 млн 800 тыс. обращений от наших ветеранов, от членов семей. 96% из них на сегодняшний момент находят положительное решение", - сказал он во время выступления на пленарной сессии на тему "Вопросы поддержки и профессионального развития участников специальной военной операции с инвалидностью".

По его словам, основные вопросы, с которыми сталкивается фонд, касаются назначения мер социальной поддержки, оказания бесплатной юридической помощи, получения денежных выплат, связанных с участием в спецоперации.

Хабров отметил, что в системе фонда "Защитники Отечества" работают практически четыре тыс. социальных координаторов, которые прошли специальное обучение. "Это на самом деле самоотверженные люди, они всю свою энергию и жизненные силы направляют на то, чтобы помочь нашим ветеранам, членам семей, которые потеряли своих близких, которые разыскивают их и длительное время не выходят на связь. Это требует особого подхода", - добавил он.

Чемпионат проходит с 25 по 29 июля в Казани. В нем принимают участие порядка 400 человек, в том числе экспертов и сопровождающих. По итогам чемпионата 75 финалистов покажут себя в национальном чемпионате "Абилимпикс", который состоится в Москве в октябре 2025 года.