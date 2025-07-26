Льготу планируют продлить, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Около 9 тыс. участников СВО воспользовались возможностью пройти восстановительное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда России с начала года, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова на площадке первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" в Казани.

"В этом году вы можете пройти санаторно-курортное лечение в 12 реабилитационных центрах, принадлежащих социальному фонду. Это впервые возникла такая льгота и были предусмотрены средства в бюджете. Я хочу сообщить, что на сегодняшний день этим воспользовались только 9 тысяч участников, а возможна реабилитация для 17 тысяч человек", - сказала она, обращаясь к участникам чемпионата во время своего выступления на пленарной сессии на тему "Вопросы поддержки и профессионального развития участников специальной военной операции с инвалидностью".

Перминова также сообщила, что предоставление такой льготы планируют продлить. "На встрече с председателем правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным мы договорились о том, что эта льгота будет продолжена на постоянной основе. В бюджете следующего года и трехлетки также будут предусмотрены средства для того, чтобы вы могли пройти реабилитацию в этих центрах", - добавила она.

Чемпионат проходит с 25 по 29 июля в Казани. В нем принимают участие порядка 400 человек, в том числе эксперты и сопровождающие. По итогам чемпионата 75 финалистов примут участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет в Москве в октябре этого года.