По данным сайта ОВЦС, Папа Лев XIV поблагодарил предстоятеля РПЦ "за его благопожелания" и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) обсудил с Папой Римским Львом XIV вопросы диалога православия и католицизма и гонения на Украинскую православную церковь на состоявшейся в субботу встрече в Ватикане. Об этом сообщается на сайте ОВЦС.

"26 июля в Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония с Папой Римским Львом XIV. В ходе встречи митрополит Антоний передал Понтифику приветствия от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поздравления с избранием предстоятелем Римско-Католической церкви. Во время беседы были затронуты многочисленные вопросы, касающиеся состояния православно-католического диалога, а также происходящих в мире конфликтов - в том числе на Украине и Ближнем Востоке", - говорится на сайте.

Отмечается, что особое внимание в беседе было уделено гонениям на каноническое православие на Украине. "В частности, митрополит Антоний рассказал Папе Льву XIV о гонениях, которым подвергается сегодня Украинская православная церковь", - сообщили в синодальном отделе.

По данным сайта ОВЦС, Папа Лев XIV поблагодарил предстоятеля РПЦ "за его благопожелания" и отметил важность развития отношений с Русской православной церковью.