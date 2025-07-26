Теперь, например, водители обязаны уступать полосу движения, т. е. перестраиваться на соседнюю или, при наличии такой возможности, съехать на обочину

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Новые правила пропуска спецтранспорта на дорогах России вступили в силу. Постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 июля.

Оно уточнило действия водителей при пропуске машин скорой помощи, пожарных, полиции, других служб. Как поясняли в Минтрансе, автомобилисты и раньше, согласно ПДД, были обязаны уступить дорогу в таких случаях. Но не было разъяснений, как именно и в каком случае это нужно сделать. В результате из-за неясности и отсутствия точных указаний могли возникать опасные и спорные ситуации на дороге, отмечали в министерстве.

"Теперь, например, водители обязаны уступать полосу движения, т. е. перестраиваться на соседнюю или, при наличии такой возможности, съехать на обочину. Выполнение данного маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности", -- указывали в Минтрансе. В случае, если спецтранспорт едет по соседней полосе, водителю достаточно не создавать ему препятствий.