Участники мероприятия, в частности, дополнят онлайн-карты городскими достопримечательностями, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Проект "Прошагай город", направленный на повышение туристической привлекательности российских городов, в субботу стартовал в Курске, Железногорске и Тольятти. Его участники нанесут на онлайн-карты городские достопримечательности и дополнят их фотографиями и комментариями, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

"Сразу три города - Курск, Железногорск Курской области и Тольятти Самарской области - принимают участие в проекте "Прошагай город", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Прошагай город" - это проект госкорпорации развития ВЭБ.РФ, его цель - проинформировать жителей и гостей городов о возможностях отдыха, красивых местах, интересных маршрутах, активностях и приключениях, а также повысить туристическую привлекательность и доступность городской среды путем нанесения объектов на онлайн-карты и дополнения существующих объектов фотографиями и комментариями. "Это возможность по-новому взглянуть на знакомые улицы, открыть неизвестные уголки, помочь сделать наши города удобнее для всех. Древний Курск, который готовится к своему 1000-летию, молодые города Железногорск и Тольятти - все они любимы, востребованы, все они нуждаются в особом к себе отношении. Особенно важно, что среди маршрутов есть и инклюзивный, ведь комфорт должен быть доступен для всех", - сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, в 2025 году маршруты проекта в Тольятти связаны с международным спортивным форумом "Россия - спортивная держава", который состоится в ноябре. "К нам приедут тысячи гостей со всей страны и иностранные делегации, а также наш президент Владимир Владимирович Путин. Тольятти примет важную часть этого события", - цитирует пресс-служба Федорищева.

В Курске разработано четыре маршрута: исторический "Взгляд в прошлое", два культурно-познавательных "По главной улице", "Тот город, что возник у Тускари и Кура" и инклюзивный "Сердце соловьиного края". В Железногорске разработано три маршрута (туристические "Парк. Перезагрузка", "От первой улицы", "Железный квест") и столько же - в Тольятти ("Спорт на Набережной", "Спортивные объекты на улице Спортивной" и "Тольятти - центр тенниса"). "В ВЭБ.РФ мы внимательно относимся к развитию качественной городской среды. Проект "Прошагай город" - это возможность всем вместе сделать города еще более удобными и заметными на онлайн-карте. Когда жители сами исследуют и наполняют карты, они - соавторы развития своих улиц, парков и площадей", - считает главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Отмечается, что в проекте "Прошагай город" примут участие жители и гости городов, представители администраций, бизнеса, общественных организаций, волонтеры и все желающие.