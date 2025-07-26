В Кисловодске открылся фестиваль "Солнечного сыра"

В мероприятии участвуют 10 сыроделов Ставропольского края

КИСЛОВОДСК /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 26 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Солнечного сыра" открылся на главном курортном бульваре Кисловодска. В мероприятии принимают участие 10 сыроделов Ставропольского края, передает корреспондент ТАСС.

Главный курортный бульвар на два дня превратился в "Сырный бульвар" - центр гастрономического притяжения не только для жителей, но и для туристов со всей России. Гости могут попробовать сотни сортов уникального, авторского сыра - от классических полутвердых до экзотических видов с травами, орехами и фруктовыми вкусами. На фестивальной площадке работает ремесленная деревня, где можно научиться сыроварению, гончарному и кожевенному делу, а также принять участие в "сырной гонке" и чемпионатах.

"Сегодня Кисловодск радует не только солнцем, но и невероятными вкусами. У нас можно попробовать самые уникальные сорта сыра, созданные с душой и любовью местными сыроделами. Мы стремимся не просто удивить, а вдохновить. Фестиваль солнечного сыра - это уже не просто традиция, а событие, которое объединяет вкусы, ремесла, культуру и гостеприимство Ставрополья. Фестиваль продолжит свою работу и 27 июля", - прокомментировал мероприятие глава города Евгений Моисеев.