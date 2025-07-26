В рамках памятной даты пройдет несколько мероприятий, сообщила директор музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова проведет поминальную литию в память о поэте 27 июля. Об этом сообщила директор музея Ирина Сафарова на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ", посвященной итогам фестиваля-конкурса "Парус".

"27 июля - день памяти поэта, он самый важный в нашем "музейном" году. <...> Это особая дата, ведь Пятигорск - Лермонтовский, это никто никогда не отменит уже. Мы всегда об этом говорим, что столько, сколько он сделал для нашего города, никто уже никогда не сделает. Поэтому весь наш город живет этой датой", - сказала Сафарова.

Она напомнила, что в рамках памятной даты пройдет множество мероприятий.

"Я хочу обратить ваше внимание, что все-таки это день памяти, это день ухода его из земной жизни в жизнь вечную. И давайте не будем забывать и о душе, поэтому всегда в этот день традиционно начинаем с поминальной литии. Она завтра пройдет в храме святого Лазаря. Всех желающих мы тоже приглашаем в 8:30 утра", - отметила Сафарова.

Фестиваль "Парус" - это фестиваль-конкурс профессиональных композиторов, основная идея которого - создание нового музыкального материала на произведения М. Ю. Лермонтова. Для участия в конкурсе рассматривались музыкальные композиции, написанные на стихотворения Лермонтова. В конкурсе приняли участие профессиональные композиторы в возрасте от 18 до 75 лет из 21 региона России и ближнего зарубежья.