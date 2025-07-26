Возможности пространства оценил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева

СИРИУС /федеральная территория/, 26 июля. /ТАСС/. Первая акустическая репетиция прошла на главной сцене строящегося на федеральной территории Сириус концертного центра мирового уровня. Возможности нового пространства оценил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева, передает корреспондент ТАСС.

"Акустические возможности [строящегося концертного комплекса] нас не просто порадовали, но и даже в чем-то поразили. Это также дает возможность говорить о спектаклях, которые будут идти в формате полной оркестровой ямы или, может, частично использовать ее пространство, увеличив тем самым количество [зрительских] мест. Летом и осенью, в период бархатных сезонов, здесь всегда будут гости, любители театра и классической и камерной музыки", - сказал журналистам Гергиев после репетиции.

Музыканты также оценили Камерный зал комплекса, который уже полностью готов к работе. Как отметил Гергиев, этот зал сможет принимать не только солистов и камерные ансамбли из России и всего мира, но и полный состав симфонического оркестра до 75 человек. "Далеко не каждый камерный зал в мире, даже из знаменитых, принимает большой состав оркестра. Этот зал, я думаю, сможет принимать формат, скажем, оперы Моцарта "Свадьба Фигаро", - добавил маэстро.

Коллектив симфонического оркестра исполнил произведения из концертной программы, которую вечером представит на Медальной площади Олимпийского парка в Сириусе в рамках Большого летнего музыкального фестиваля, который проходит на федеральной территории с 15 июля по 24 августа.

О концертном центре

Открытие строящегося на федеральной территории Сириус концертного центра мирового уровня с уникальной акустикой ранее было запланировано на июнь 2025 года, но позже было перенесено на начало октября. На торжественную церемонию приглашен президент РФ Владимир Путин.

Концертный комплекс строится в Сириусе с 2020 года. Он станет центром культурного кластера и местом притяжения профессиональных музыкантов, молодежных коллективов и любителей искусства. Комплекс будет включать в себя два современных зала с уникальной акустикой, а также три репетиционных - для балета, оркестра и универсальный. В настоящий момент в концертном центре завершаются пуско-наладочные работы, а камерный зал уже полностью готов к работе. Акустические решения для комплекса разработал выдающийся специалист Ясухиса Тойота, разработавший концепты более 100 концертных площадок по всему миру, включая залы в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе, Санкт-Петербурге.