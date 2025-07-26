Представители атомной электростанции отметили, что угроза ядерной безопасности остается крайне высокой

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС продемонстрировали инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) последствия атак ВСУ 25 июля по пожарной части станции и городу Энергодару, угроза ядерной безопасности Запорожской АЭС остается крайне высокой. Об этом сообщили на ЗАЭС.

"Сегодня сотрудники Запорожской атомной электростанции провели инспекторов МАГАТЭ, находящихся на станции, по местам вчерашних атак. Представителям агентства были продемонстрированы: последствия удара по пожарной части ЗАЭС, куда выезжали сотрудники МЧС для ликвидации результатов первой атаки; места ударов в г. Энергодар, в том числе где в результате этих событий погибли мирные жители", - сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Как отметили на ЗАЭС, осмотр мест атак дает возможность инспекторам МАГАТЭ подтвердить факты ударов со стороны ВСУ, в том числе повлекших гибель гражданских лиц. "Присутствие международных инспекторов на ЗАЭС в этот критический момент имеет ключевое значение для фиксации событий и подчеркивает чрезвычайную опасность подобных атак. Угроза ядерной безопасности, создаваемая такими атаками, остается крайне высокой", - говорится в сообщении.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 25 июля сообщил, что в результате массированного артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Энергодаре погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Глава региона отметил, что Запорожская АЭС продолжила работать в штатном режиме, в результате украинских атак "безопасность основных объектов станции не нарушена".