В Словении прошла ежегодная церемония у Русской часовни

Среди участников мероприятия были первый президент Словении Милан Кучан, мэр Любляны Зоран Янкович и посол России Тимур Эйвазов

БЕЛГРАД, 26 июля. /ТАСС/. В Словении прошла ежегодная торжественная церемония у Русской православной часовни на перевале Вршич, приуроченная ко Дню российско-словенской дружбы. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

Мероприятие, собравшее около 400 участников, было организовано Обществом дружбы "Словения - Россия", мэрией города Краньска-Гора и посольством России в Словении. В церемонии приняли участие посол РФ Тимур Эйвазов, министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, мэр Любляны Зоран Янкович, первый президент Словении Милан Кучан, бывший глава МИД и Минобороны Карл Эрьявец, депутаты Госсобрания, представители ветеранских организаций, бизнеса, соотечественники и местные жители.

В торжественной обстановке Эйвазов и Черемин возложили венок к братской могиле российских военнопленных у Русской часовни. Заупокойную литию отслужили митрополит Загребский и Люблянский Кирилл и священник из Марибора отец Милан. Музыкальным сопровождением стали русские песни времен Первой мировой войны в исполнении соотечественников.

Русская часовня под Вршичем, посвященная святому князю Владимиру, была возведена в 1916 году российскими военнопленными в память о товарищах, погибших при строительстве альпийской дороги. С начала 1990-х годов в последние выходные июля здесь проводятся памятные мероприятия. Всего, по историческим данным, в годы Первой мировой войны на территории современной Словении погибли не менее 10 тыс. российских военнопленных.

В 2016 году в честь 100-летия часовни торжества посетил президент России Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне. По инициативе словенской стороны в ходе телефонного разговора 28 июля 2021 года лидеры двух стран - Владимир Путин и Борут Пахор - договорились учредить День российско-словенской дружбы. С тех пор он ежегодно отмечается в последнюю субботу июля, в день проведения церемонии у часовни на Вршиче.

Как подчеркнули в российском диппредставительстве, несмотря на напряженную международную обстановку, памятные мероприятия остаются символом дружбы и взаимного уважения между народами России и Словении.