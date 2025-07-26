Алихан Берсаев рассказал, что не имеет никакого отношения к спецназу "Ахмат"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов провел допрос чеченца Алихана Берсаева, устроившего дебош в Луганской Народной Республике (ЛНР). Видео допроса опубликовано в Telegram-канале Алаудинова.

Ранее в сети появились кадры драки с участием бойца ММА Максима Дивнича и военнослужащего РФ чеченского происхождения.

Чеченец Алихан Берсаев подтвердил, что не является военнослужащим спецназа "Ахмат" и не имеет к нему никакого отношения. По его словам, в Луганске он находился как свидетель по уголовному делу в отношении его командования из-за вымогательства и превышения должностных полномочий. Военный принес извинения людям, которых "задел", но утверждает, что не был зачинщиком конфликта, который попал на видео.