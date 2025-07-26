Статус позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия, отметил губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Село Ингалы, одно из старейших в Омской области, основанное около 1600 года, стало первым в регионе населенным пунктом, включенным в федеральный реестр как историческое поселение. Об этом сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко.

"Ингалы - село с глубокой историей, оно было основано около 1600 года. Статус исторического поселения позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия - зданий, имеющих историческую ценность", - сказал Хоценко.

В 1763 году через этот населенный пункт был проложен Московско-Сибирский тракт, который соединил европейскую часть России через Сибирь с Китаем. "Статус села был получен в 1910 году. В 1950 году Ингалы стали центром укрупненного колхоза, объединившего шесть деревень", - рассказал глава региона.

Хоценко добавил, что до революции в Ингалах были свои крупные торговцы и купцы. Часть исторических построек, например, лавка купца Кожевникова (семья владела сыроваренным заводом) и магазин Чередова, владельца маслодельного завода, построенные на рубеже XIX-XX веков, признаны объектами культурного наследия.