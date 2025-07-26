Участники получили сертификаты об успешном завершении смены, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Основы начальной военной подготовки по программе "Время юных героев" в Волгоградской области прошли 3,4 тыс. курсантов. Это на 1 тыс. больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

"Серия из четырех межрегиональных смен "Время юных героев" центра "Воин", проходивших на базе оборонно-спортивного лагеря "Авангард", завершилась в волгоградском регионе. Участниками смен, каждая из которых длилась две недели, стали подростки из Волгоградской и Белгородской областей, Новороссии, Донбасса, а также впервые - из Московской области и Республики Абхазия. Ребята получили сертификаты об успешном завершении программы, которая в этом году объединила 3,4 тыс. юных патриотов - на тысячу больше, чем в прошлом", - говорится в сообщении.

Во время смен под руководством 136 профессиональных инструкторов центра "Воин" со всей России и 200 опытных вожатых лагеря "Авангард" участники освоили основы начальной военной подготовки, совершили более 300 прыжков с парашютом в авиаклубе имени Числова, прошли около 80 км в марш-бросках и военно-тактических играх. Для ребят организовали также экскурсии, творческие мероприятия, мастер-классы, встречи с участниками СВО, Героями России, выдающимися спортсменами, среди которых Николай Валуев, Евгений Садовый, Кевин Джонсон, Дмитрий Труненков и Сергей Харитонов.

Проект "Время юных героев" продолжает набирать востребованность, объединяя все больше молодых людей, готовых выбрать путь служения Родине. Сейчас команда проекта готовится к осеннему сезону, а инструкторы совершенствуют свои навыки в рамках программы "Сталинградский призыв".

Волгоградская область является одним из признанных федеральных центров патриотического воспитания. Согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, в регионе формируется единая воспитательная среда для молодежи, проходит большое число разнообразных патриотических мероприятий, развивается необходимая инфраструктура.