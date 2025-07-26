На конференции "Инновации не за горами" затронули в том числе вопросы поиска новых форматов партнерства между школами и технологическими компаниями

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Новые подходы к подготовке педагогов и внедрение искусственного интеллекта в развитие образования обсудили более 250 специалистов на первой региональной конференции "Инновации не за горами" в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщил директор "Академии цифрового развития" Дмитрий Арцюх.

"В столице Ингушетии на базе "Академии цифрового развития" состоялась региональная конференция "Инновации не за горами". Это первая профессиональная площадка в СКФО, посвященная цифровой трансформации образования, внедрению ИИ и новым подходам к подготовке педагогов в условиях стремительно меняющегося технологического ландшафта. В конференции приняли участие более 250 специалистов из Ингушетии и других регионов Северного Кавказа", - отметил Арцюх.

По его словам, в ходе конференции также особое внимание уделили методам развития креативного и критического мышления, механизмам цифровой безопасности и поиску новых форматов партнерства между школами и технологическими компаниями. В мероприятии приняли участие руководители школ и колледжей, педагоги, представители EdTech-компаний и вузов, методисты и исследователи.

Организатор конференции "Академия цифрового развития" - образовательный проект группы "Сафмар" предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Она реализует в Ингушетии комплекс программ в области IT, цифрового предпринимательства и подготовки кадров для цифровой экономики.