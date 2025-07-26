На турнир композиторов также прислали заявки из Белоруссии и Казахстана

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Участие в конкурсе композиторов, который прошел в рамках фестиваля "Парус", приняли представители 21 региона России, кроме того, была заявлена работа из Казахстана. Победителей наградят в Пятигорске 27 июля, сообщил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"21 регион был представлен, и из Казахстана прислали заявку. Городов было много, участников было много, заявок было много, награждать будем троих. Это будет основной приз, приз оргкомитета и приз от художественного руководителя фестиваля", - сказал Безруков.

Кроме того, будет создан альбом из композиций финалистов конкурса.

Как сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля, 27 июля в Пятигорске состоятся финальные мероприятия фестиваля-конкурса "Парус", посвященного памяти великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Днем в рамках мероприятий закрытия фестиваля состоится концерт оперного певца, лауреата международных конкурсов Евгения Южина, а также театрализованный променад, который проведет артист театра и кино Кирилл Зайцев. Вместе с актером зрители заново откроют для себя живописные места Пятигорска, описанные в повести "Герой нашего времени" и других произведениях поэта.

Фестиваль "Парус" - это фестиваль - конкурс профессиональных композиторов, основная идея которого - создание нового музыкального материала на произведения М. Ю. Лермонтова. Для участия в конкурсе рассматривались музыкальные композиции, написанные на стихотворения Лермонтова. В конкурсе приняли участие профессиональные композиторы в возрасте от 18 до 75 лет из 21 региона России и из ближнего зарубежья. В составе экспертного совета - создатель и художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков, композиторы Игорь Матвиенко, Иван Бурляев, Тимур Эзугбая. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.