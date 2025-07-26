На акцию протеста собрались более ста человек

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пятый день подряд в Киеве жители устроили акцию протеста из-за закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщило агентство Укринформ.

Судя по опубликованным фото, на митинг собрались более ста человек. Об акциях в других городах не сообщалось.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Вечером того же дня около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к протестам - во многих городах Украины все эти дни проходили митинги. В день вступления закона в силу в центре Киева собрались более 9 тыс. митингующих.