В Дагестане более 200 спортсменов приняли участие в турнире в честь Героя РФ

Соревнования по вольной борьбе провели в честь Руслана Курбанова в Табасаранском районе

МАХАЧКАЛА, 26 июля. /ТАСС/. Более 200 спортсменов приняли участие в турнире по вольной борьбе в честь Героя России Руслана Курбанова в Табасаранском районе Дагестана. Об этом журналистам сообщил глава района Магомед Курбанов.

"В Табасаранском районе состоялся Республиканский турнир по вольной борьбе в честь Героя России Руслана Курбанова. <...> В соревнованиях участвовали команды Южного Дагестана: Табасаранского, Хивского, Кайтагского и Дербентского районов, городов Дербента и Дагестанские Огни. Всего более 200 спортсменов 2010-2019 годов рождения, которые были распределены по 18 весовым и возрастным категориям", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что указом президента России Владимира Путина участнику СВО, выходцу из села Татиль Табасаранского района Республики Дагестан Курбанову Руслану Маркизовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.