В Югре форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" соберет более 500 экоактивистов

В Ханты-Мансийске соберутся гости из России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в возрасте от 14 до 35 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. IV Всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" пройдет с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Югра является одним из основных нефтегазоносных в России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира (первое место по добыче нефти и второе - по добыче газа в РФ). Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе с 1964 года добыто более 13 млрд тонн нефти. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении Березовского и Белоярского муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа в границы Арктической зоны РФ.

"В Югре с 27 по 31 июля пройдет IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся". В Ханты-Мансийске соберутся более пятисот активистов, исследователей, ученых, специалистов, блогеров, полярных путешественников, эковолонтеров со всех регионов России, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в возрасте от 14 до 35 лет, представители федеральных и региональных властей, герои СВО. Вместе они обсудят развитие Арктики: экологию, науку, технологии и туризм. Главной же особенностью мероприятия в этом году станет его культурно-познавательная программа: выезды в арктические территории Югры - Березовский и Белоярский районы, где участники познакомятся с историей данных муниципалитетов, бытом, культурой, традициями коренных малочисленных народов Севера - ханты и манси, побывают в музеях, научных центрах и природных территориях, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов", - сказано в сообщении.

Центральным событием форума станет пленарная дискуссия "Арктика - территория возможностей", которая состоится 28 июля в административном центре Югры. В ходе нее эксперты обсудят стратегию развития Арктической зоны РФ и роль молодежи в этом процессе. В ходе сессии "Проверка на прочность: экспедиции на край Земли" волонтеры проекта "Чистая Арктика", расскажут о своей работе в полевом лагере на острове Шумшу Курильской гряды. Своим опытом поделятся и волонтеры, ликвидировавшие последствия ЧС с разливом мазута на побережье Черного моря. Также участники на нескольких сессиях обсудят роль коренных народов в истории и будущем освоения Арктики, какие профессии нужны в Арктике в настоящее время, перспективы для молодых специалистов и предпринимателей, чем молодежь может эффективно помочь данной территории страны.

Битва умов и "Стальной характер"

В ходе образовательных мероприятий одним из самых интересных станет трек "Идея - проект - партнеры - ресурсы". Здесь участники изучат виды ресурсов и что делать, если, на первый взгляд, кажется, что их совсем нет, научатся взаимодействию со стейкхолдерами и партнерами, выстроят план собственных действий по улучшению планеты своими руками. Участники трека "Экология сегодня" обсудят экологические проблемы городов и составят план экомониторинга для своих родных территорий. Также состоится битва умов: четверо ученых из разных городов России за десять минут в легкой, развлекательной форме расскажут о своих научных исследованиях. В частности, как с помощью микроорганизмов добыть нефть, если ее уже трудно качать, про изучение микропластика, реабилитацию техногенно нарушенной земли и особенностях лексического строя алюторского языка - уникального языка коренного народа северного Камчатского края.

Помимо дискуссий и познавательных сессий, участников форума ждут акции по высадке деревьев, выпуске молоди рыб, посещение музеев, галереи-мастерской югорского художника Геннадия Райшева, Археопарка, центра космических услуг на площадке Югорского научно-исследовательского института информационных технологий, научно-аналитического центра рационального недропользования им. В. И. Шпильмана, Югорского рыбоводного завода, а также ночной арктический субботник и экстремальный забег "Стальной характер", который состоится в центре зимних видов спорта Ханты-Мансийска и будет включать трехкилометровую трассу с 15 препятствиями.

В ходе закрытия форума вечером 30 июля на центральной площади Ханты-Мансийска выступят основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, Родион Газманов и Елизавета Долженкова. Вход для всех желающих будет свободным.

Форум проходит в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", ассоциация Добро.рф.

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