Причиной стал инцидент в Эппинге, где 38-летнего беженца из Эфиопии обвинили в сексуальных домогательствах 14-летней девочки, сообщила газета

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Протесты против практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах начинают охватывать всю Великобританию. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, 26 июля акции протеста прошли в Норидже в восточной Англии. Сотни человек с британскими флагами собрались у одного из отелей, где находились нелегальные мигранты, требуя его закрытия. Аналогичные протесты состоялись в Лидсе, Ноттингемшире, Саутгемптоне (Хэмпшир). Как говорится в статье, в некоторых случаях к протестующим пытались приблизиться группы, выступающие за защиту мигрантов, но их отводила в сторону полиция, чтобы избежать столкновений.

The Daily Telegraph сообщает, что новые акции протеста запланированы на 27 июля в Борнмуте (Дорсет) и Саутгемптоне на юге страны, Саттон-ин-Эшфилде (Ноттингемшир), Вулвергемптоне (Западный Мидлендс), Олтрингеме (Большой Манчестер) и Эппинге (Эссекс).

Протесты набирают обороты после инцидента, произошедшего в середине июля в Эппинге. Проживающий в городе 38-летний беженец из Эфиопии был обвинен в сексуальных домогательствах 14-летней девочки. После этого десятки людей собрались у отеля, в котором проживали мигранты, требуя его закрытия. Акции протеста продолжались несколько дней, были задержаны 18 человек, семи из них были предъявлены обвинения.

По официальным данным МВД Великобритании, которые приводит газета, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. С начала 2025 года почти 20 тыс. нелегалов перебрались в королевство на надувных лодках через пролив Ла-Манш. Это на 48% превышает показатель за первую половину 2024 года и на 75% за аналогичный период 2023 года. Антирекорд текущего года был установлен 31 мая - около 1,2 тыс. человек пересекли пролив.

Летом 2024 года после того, как 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса, убив трех девочек, в Великобритании вспыхнули антимигрантские протесты. По всей стране были задержаны около 1,3 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов, сожжены несколько магазинов, полицейских участков и автомобилей.