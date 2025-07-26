Хозяева землевладений обязаны следить за состоянием территории и не захламлять ее, отметил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Хозяева дачных и других земельных участков обязаны следить за состоянием территории и не захламлять ее, иначе им грозит предупреждение, затем штраф до 50 тыс. рублей и возможное изъятие земли. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Закон об освоении земельных участков начал действовать в России с 1 марта 2025 года. "Постановлением правительства утверждены критерии заброшенности участка, которые будут применяться с 1 сентября 2025 года", - сказал Машаров. Как отметил эксперт, под "освоением" понимается приведение участка в пригодное для использования состояние в соответствии с его назначением в течение трех лет.

"Гражданину, который не привел в порядок участок или сделал это несвоевременно, грозит штраф 20-50 тыс. рублей. Важно понимать, что при первом нарушении выдается только предупреждение, никаких штрафов при этом не налагается", - сказал Машаров. "Если собственник не исправил нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней направит уведомление в уполномоченный орган, чтобы инициировать дело в суд об изъятии участка. Отчуждение осуществляется путем продажи такого земельного участка с публичных торгов", - сказал Машаров.

Никаких привилегий у нарушителя для возвращения своей земли не будет, но и ограничений тоже. "Бывший собственник земельного учасnка имеет право участвовать в торгах на общих основаниях", - подчеркнул член ОП РФ, отвечая на вопрос, может ли человек добиться возвращения себе земли после изъятия.

Критерии заброшенности

Как отметил Машаров, цель нововведения - стимулировать развитие населенных пунктов. К тому же, "брошенные участки вызывают жалобы соседей и опасны для детей и подростков".

"Если более половины территории занято бытовыми отходами или мусором и уборка не проводилась больше года, это указывает на то, что участок не используется должным образом. Заброшенными будут считаться участки, где отсутствуют необходимые строения на землях, предназначенных для застройки, или в течение семи и более лет не построен частный дом на земле, выделенной под индивидуальное жилое строительство. Это же касается участков с частично разрушенными постройками - например, с отсутствующей кровлей, поврежденными стенами и выбитыми окнами - ремонт которых не начат владельцем в течение года после обнаружения дефектов", - перечислил Машаров.

Контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки заброшенности участка в том случае, если участок не был подготовлен к использованию в течение трех лет. Информацию о проблемном участке они могут получить в том числе от СНТ. Так, дачники, заметившие нарушения на соседних участках, могут обратиться к председателю СНТ. "Также сосед по участку, чьи права нарушаются, вправе сообщить в соответствующую инстанцию о выявленном факте правонарушения", - сказал собеседник агентства.