Жертвы переводят якобы менеджерам видеоплатформ предоплату для просмотра матчей, после чего связь со звонившими прекращается, рассказали в МВД

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали похищать деньги у россиян под предлогом покупки доступа к онлайн-трансляциям футбольных матчей. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты связываются в мессенджерах с людьми, состоящими в группах футбольных болельщиков, и представляются менеджерами видеоплатформ. Они обещают доступ к трансляциям предстоящих матчей, при этом просят внести предоплату. После того как человек переводит указанную сумму, связь со звонившим прекращается.

В МВД в связи с распространением этой схемы рекомендуют при покупке цифровых услуг проверять репутацию площадок по трансляции матчей и избегать предоплаты на счета физлиц.