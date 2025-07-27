Молодым людям предстоит сопровождать иностранные делегации, помогать гостям ориентироваться в локациях и деловой программе крупного духовного мероприятия

ЭЛИСТА, 27 июля. /ТАСС/. Заявки на работу волонтерами на III Международном буддийском форуме, который при поддержке правительства РФ пройдет в конце сентября в Калмыкии, подали свыше 520 человек из разных регионов России и зарубежных стран. Подготовка волонтеров уже началась, сообщил ТАСС руководитель регионального агентства по делам молодежи Камиль Маркеев.

"Международный буддийский форум стал точкой притяжения для молодых людей, где исповедуется буддизм. Всего подано более 520 заявок для волонтерской работы, чтобы сопровождать мероприятие на самом высоком уровне. Желание стать волонтером изъявили представители более 30 регионов России, стран Азии, Мьянмы, Непала, Шри-Ланки, Китая, Монголии. Нам важно отобрать лучших", - сказал он.

Одно из обязательных требований, которые предъявляются к волонтерам, - знание на высоком уровне иностранных языков, в частности, английского и китайского. Молодым людям предстоит сопровождать иностранные делегации, помогать гостям ориентироваться в локациях и деловой программе крупного духовного мероприятия.

"Планируется отобрать 200 волонтеров, которые в преддверии форума пройдут обучение. Подготовка уже началась на базе штаба общественной поддержки, координаторы волонтерского движения разработали насыщенную программу обучения. В целом, волонтерство заложено в традиции калмыцкого народа, это его дух, добродетель. Мы хотим, чтобы ребята получили ценный опыт, который необходим им в дальнейшей жизни, нашли себя, а мы со своей стороны им окажем всяческую поддержку", - добавил Маркеев.

О форуме

Международный буддистский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступает руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию.