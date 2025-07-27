Как сообщил глава региона Василий Орлов, более 30 лет Георгий Ус возглавлял сельсовет Ивановки, а после выхода на пенсию, уже в 85 лет, продолжал трудиться на благо региона в качестве советника губернатора

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, включенный в книгу "Лучшие люди России", Георгий Ус умер в Амурской области. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Орлов.

"Амурская область потеряла легендарного человека - ушел из жизни Георгий Семенович Ус. Более 30 лет он возглавлял сельсовет Ивановки, а после выхода на пенсию, уже в 85 лет, продолжал трудиться на благо региона в качестве советника губернатора. Георгий Семенович прошел Великую Отечественную войну, был удостоен высоких наград, включая ордена Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов", - написал глава региона.

По его словам, ветеран Великой Отечественной войны был удостоен званий почетного гражданина Амурской области и Ивановского района, а также признан почетным жителем села Ивановка. "Как ветеран труда и один из лучших людей страны, его имя занесено в книгу "Лучшие люди России", - написал губернатор области.