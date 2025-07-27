В ОП предложили перейти к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00

Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Разрешенные часы продажи алкоголя в России нужно на федеральном уровне постепенно сократить до 11:00 - 19:00. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"На сегодняшний день те ограничения по продаже алкоголя, которые существуют на федеральном уровне, - с 08:00 до 23:00 - должны быть ужесточены", - отметил глава комиссии ОП. Он напомнил о советской практике продажи крепкого алкоголя с 11:00 до 19:00.

"Считаю, что такой режим был бы вполне нормальным, по крайней мере, если каждый год мы снижали бы по одному часу. Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее", - сказал собеседник агентства. Он указал на необходимость ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, кроме организаций общественного питания, кафе, ресторанов. "Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни", - пояснил Рыбальченко.

Федеральным законом в РФ продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 до 08:00, однако регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкогольной продукции, в том числе вводить полный запрет, за исключением мест общественного питания. Так, с 1 марта этого года в Вологодской области в будние дни продажа алкоголя разрешена только 12:00 до 14:00.

В СССР с 1972 года крепкие спиртные напитки продавались в магазинах с 11:00 до 19:00. Во время антиалкогольной кампании в 1980-х период продажи алкоголя был сокращен до 14:00 - 19:00.

Меры против сверхсмертности

Среди других мер глава комисии ОП РФ предложил ограничить продажу спиртного в тех местах общественного питания, где преимущественно собираются семьи с детьми - есть детская комната, проводятся детские праздники и так далее. "Я считаю, что по крайней мере продажи крепкого алкоголя следовало бы запретить в таких организациях, куда могут войти дети", - сказал Рыбальченко.

В целом, по словам эксперта, "антиалкогольные меры являются одним из самых эффективных направлений по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению сверхсмертности (избыточная смертность мужчин по сравнению с женщинами аналогичного возраста - прим. ТАСС). "Сверхсмертность наблюдается у нас как раз в регионах с высоким уровнем употребления алкоголя", - подчеркнул член ОП РФ.

По его словам, реализуемое в России с 2009 года сокращение пространственной, ценовой и временной доступности алкоголя принесло положительные результаты и отразилось, в частности, на демографических показателях. "Но в регионах, которые проводят активную антиалкогольную политику, эти показатели существенно лучше", - сказал Рыбальченко. Так, он назвал результативными меры, принимаемые в Вологодской области.