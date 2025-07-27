По данным исследования платформы "Неравнодушный человек", 72% преподавателей отметили, что для них нет разницы в преподавании в группах, в которых есть студенты с ОВЗ и в обычных

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Большая часть преподавателей высших учебных заведений позитивно смотрят на внедрение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в группы к обычным студентам. Об этом говорится в исследовании платформы "Неравнодушный человек", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Ранее замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова сообщала, что численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 2024 году составила 39,4 тыс. человек. Из них 11,6 тыс. студентов поступили в образовательные учреждения в 2024 году, а выпускников с ограниченными возможностями здоровья в том же году было 5,8 тыс. Всего в России 25 ресурсных учебно-методических центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ работают на базе вузов, а 685 учебных заведений выступают партнерами программы по обучению студентов с инвалидностью.

"Две трети преподавателей (65%) отметили, что в их вузе учатся студенты с ограниченными возможностями здоровья. Среди студентов такой же ответ дали 40% опрошенных. И студенты и преподаватели в большинстве своем положительно относятся к совместному образованию с людьми с ОВЗ - 58% и 71% соответственно. Среди преподавателей негативно к таким практикам относятся 7% опрошенных, а среди студентов - 6%", - говорится в результатах исследования.

По данным исследования, 72% преподавателей отметили, что для них нет разницы в преподавании в группах, в которых есть студенты с ОВЗ и в обычных. Только 13% признались, что работать в таких группах сложнее. При этом 70% уверены, что для работы с особенными студентами нужны дополнительные компетенции.

"При формировании инклюзивной среды в вузе важно обращать внимание не только на физическую доступность образования, которую обеспечивают пандусы, ширина дверей и адаптация учебных материалов, но и поддержку людей с ОВЗ обществом. Большинство студентов и преподавателей говорят о том, что положительно относятся к совместному образованию с людьми с ОВЗ, также они готовы включаться в помощь этим людям - сопровождать их в учебных корпусах, помогать с предметами. Подобное взаимодействие может стать отличным элементом социализации и развития эмпатии среди молодежи. Сотрудникам вузов, занимающимся развитием инклюзивного образования, стоит учитывать в своей работе не только развитие физической среды для лиц с ОВЗ, но также работать с социальной средой и привлекать сотрудников и студентов в свою работу" - рассказала аналитик лаборатории платформы Мария Токарева.