За счет федерального финансирования к концу года экспозиционный корпус общей площадью 8,6 тыс. кв. м будет готов на 40% сообщили в правительстве РФ.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство России направит 300 млн рублей на реконструкцию здания для размещения Курского областного краеведческого музея. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В 2025 году на продолжение реконструкции здания в Курске, где планируется разместить областной краеведческий музей, будет выделено 300 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что работы проходят на объекте культурного наследия регионального значения "Здание мужской классической гимназии" 1836-1842 года постройки. Ожидается, что за счет федерального финансирования к концу года экспозиционный корпус общей площадью 8,6 тыс. кв. м будет готов на 40%.

Кроме того, обновленное здание гимназии с краеведческим музеем станет главной частью историко-культурного и духовно-просветительского кластера "Курская крепость", который создается в центре города.

"Работа идет в рамках государственной программы "Развитие культуры", - добавили в кабмине.