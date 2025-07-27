Правительство РФ утвердило распоряжение о его создании

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распоряжение о создании высшего военно-инженерного командного училища в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабмина.

"В России будет создано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что функционирование нового учебного заведения даст возможность увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, которые будут обучаться с учетом опыта проведения специальной военной операции. Согласно документу, военное училище разместится на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны РФ.

"Все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года", - добавили в кабмине.