Работы провели специалисты комплекса городского хозяйства столицы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы за 10 лет капитально отремонтировали 66 домов, в которых жили известные деятели науки. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Многие столичные жилые дома знамениты своими выдающимися жителями. Среди них - деятели науки, подарившие миру важные открытия, исследования и изобретения. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что за 10 лет в столице капитально отремонтировали 66 домов, где жили ученые", - говорится в сообщении.

Отмечается, что столичные власти в 2024 году провели капремонт в доме на Ленинском проспекте, где жили ученый-эпидемиолог Бениямин Черкасский и физик Евгений Фейнберг. Специалисты отремонтировали архитектурные элементы и подвал, установили новые окна в подъездах, заменили системы электроснабжения и канализации. В том же году реставрация коснулась дома ученого-механика горных пород Евгения Шемякина на Новочеремушкинской улице. Зданию вернули первоначальный облик - восстановили кирпичную кладку, отремонтировали лоджии, заменили старые окна и двери в подъездах, а также обновили перила на лестницах и уложили на ступени новую гранитную плитку.

В 2025 году ремонтные работы проходят в восьмиэтажном здании на Ленинском проспекте. В этом доме жил ученый-металлург Антон Вольский. Стены фасада прочистят и промоют, затем нанесут антигрибковый состав от замокания. Кроме того, специалисты установят современные окна, отремонтируют входы в подъезды и установят новые водосточные трубы.

В комплексе городского хозяйства Москвы добавили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".