Епископ в пижаме прервал концерт в церкви Лондона из-за позднего времени

Выступление хора The City Academy Voices задержалось из-за технических сложностей и не закончилось к 22:00, как было оговорено

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Концерт в церкви Лондона был прекращен после того, как проживающий при ней епископ вышел на сцену в пижаме и попросил всех гостей покинуть храм из-за позднего часа. Как сообщает телеканал Sky News, инцидент произошел 25 июля в Церкви Святого Андрея в столичном районе Холборн.

По его информации, выступление хора The City Academy Voices задержалось из-за технических сложностей и не закончилось к 22:00, как было оговорено. Под конец концерта, когда хор собирался исполнить заключительную песню, свет в церкви внезапно погас. После этого к микрофону подошел преосвященный Джонатан Бейкер, епископ Фулхэмский, который проживает при церкви. "Вы у меня дома. Уже больше 22:00, а грохот стоит просто ужасный. Спокойной ночи, вы можете расходиться. Спасибо, на этом все", - сказал священнослужитель, который уже был в пижаме и с босыми ногами. После этого он ушел, а его место заняла служительница церкви, которая попросила около 360 зрителей без шума покинуть помещение.

Согласно видео, размещенному телеканалом, как музыканты, так и зрители были удивлены подобному повороту. Однако хор решил все же не сразу уйти, а под громкие аплодисменты публики исполнить без инструментального сопровождения композицию Dancing Queen шведского коллектива ABBA.

Как признался зритель Бенедикт Коллинс, который был на концерте со своей 10-летней дочерью, сначала он подумал, что речь идет о постановочной шутке. "Церковь добровольно сдает помещение в аренду для выступлений, ради денег. Едва ли могут удивляться, если в зале звучит музыка", - сообщил Коллинс. "Люди вложили в это всю душу, а епископ прервал их на полпути, не дав спеть солистам, которые трудились изо всех сил, и не позволив зрителям, среди которых были люди всех возрастов, насладиться концертом до конца", - посетовал он.

Представитель Лондонской епархии сообщил газете The Guardian, что епископ Джонатан Бейкер "связался с организаторами концерта в субботу, чтобы извиниться за свое появление поздним вечером на концерте, который, как он теперь понимает, затянулся из-за технических проблем".