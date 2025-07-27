В экспозицию вошли проекты молодых художников, графических дизайнеров и представителей локальных брендов

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Федеральная арт-выставка "Культурный код. Политзавод" прошла на площадке чебоксарского завода "Промтрактор" и собрала участников из восьми федеральных округов. Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия - "Молодая гвардия "Единой России", в экспозицию вошли проекты молодых художников, графических дизайнеров и представителей локальных брендов.

Были представлены более 150 художественных и дизайнерских работ, посвященных темам искусства, моды, промышленности и национальной идентичности. Выставка стала площадкой для диалога о культурных ценностях и будущем России.

"В современном многополярном мире буквально все вокруг нас является политическим заявлением - даже одежда, которую мы выбираем. Сегодняшнее мероприятие показало, что молодежь готова нести свои смыслы. Это голос нового поколения", - заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

© Пресс-служба МГЕР/ ТАСС

По его словам, выставка продемонстрировала, что современное искусство может быть частью мягкой силы и форматом политического диалога. "Выбор площадки не случаен: завод как место силы символизирует связь между производством, культурой и просвещением", - отметил он. Мероприятие прошло в рамках образовательного проекта "Политзавод" и объединило представителей творческих профессий, активистов, инженеров и рабочих.

В рамках выставки было подписано соглашение о сотрудничестве между чувашскими отделениями МГЕР и Союза машиностроителей России. Осенью на базе партнерства планируется провести Всероссийский форум для молодых специалистов машиностроительной отрасли. "Мы заложили основу долгосрочной работы, которая поможет молодежи совмещать профессиональное и общественное развитие", - сообщил председатель регионального отделения союза Сергей Серегин.

© Пресс-служба МГЕР/ ТАСС

Выставка завершилась показом коллекций начинающих дизайнеров и трактор-шоу. Как уточнили в оргкомитете, проект "Политзавод" стартовал в марте, включает четыре направления подготовки и привлек более 15 тыс. участников из 89 регионов. В августе экспозиция будет представлена на всероссийском форуме "Гвардейск".