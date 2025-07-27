В республике ранее предупредили об аномальной жаре и опасности новых природных пожаров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские туристы отдыхают в Турции в обычном режиме, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Ранее власти Турции предупредили об аномальной жаре и опасности новых природных пожаров.

"Турция имеет опыт борьбы с крупными пожарами, и в случае чрезвычайной ситуации туристы будут оперативно перемещены в безопасные места. На данный момент российские туристы отдыхают в обычном режиме, и принимающая сторона не сообщает об эвакуациях", - говорится в сообщении.

РСТ рекомендует следить за официальными объявлениями местных властей.